Бывшего охранника Порошенко арестовали по делу о «десяти черных чемоданах»

Печерский суд Киева арестовал экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Вадима Чучковского подозревают в получении чемоданов с деньгами из Москвы перед президентскими выборами в 2019 году, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что в качестве доказательства к делу прикреплена видеозапись, на которой запечатлена погрузка десяти черных чемоданов на самолет в столице РФ. Затем на кадрах показан сам перелет и содержимое чемоданов с купюрами по 200 евро. Лайнер приземлился в аэропорту Киева.

Далее на ролике видно, как некий человек забирает семь чемоданов из десяти. По версии следствия, это был именно Чучковский.

До этого немецкий журнал Der Spiegel назвал трех кандидатов, которые могли бы заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины. В их числе оказался и Петр Порошенко, который, по мнению авторов издания, имеет сравнительно большое влияние на украинскую политику, хоть и является противоречивой фигурой. Другими кандидатами на место Зеленского были названы экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Ранее Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) призвал Зеленского провести чистку в правительстве Украины.