На Украине есть националисты, и именно они помешали властям достигнуть договоренностей с Россией в 2019 году. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью подкасту Triggernometry.

Джонсон отметил, что Владимир Зеленский — это не тот человек, который ведет себя неразумно. По словам экс-премьера Великобритании, его избрали как сторонника мира и он действительно хотел заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным шесть лет назад.

«В 2019 году он (Зеленский. — «Газета.Ru») пытался заключить сделку с Путиным. Насколько я помню, его основной проблемой было то, что украинские националисты не могли принять компромисс», — заявил Джонсон.

При этом он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь. Но 9 декабря 2019 года состоялся саммит «нормандской четверки», в которую входили Германия, Россия, Украина и Франция. После переговоров президент РФ указал на безальтернативность неукоснительного выполнения Минских соглашений.

Уже позже, в феврале 2023 года, Зеленский признался, что Киев не планировал исполнять Минские соглашения, о чем заявил после саммита «нормандской четверки» бывшей тогда канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

До этого Борис Джонсон оправдался за срыв мирного договора между РФ и Украиной весной 2022 года. Он заявил, что предоставил украинским властям выбор — самим решить, останавливать конфликт или продолжать боевые действия. Они выбрали второй вариант, и Великобритания их поддержала.

Джонсон выразил уверенность, что сейчас у Украины гораздо больше шансов стать «свободной, суверенной и безопасной» страной. По мнению бывшего премьера Великобритании, при заключении мирного договора с РФ в 2022-м это якобы было бы невозможно.

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