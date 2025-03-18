Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джонсон оправдался за срыв мира между РФ и Украиной в 2022 году

Джонсон попытался оправдаться за срыв соглашения РФ и Украины в 2022 году
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года. В интервью подкасту Triggernometry он заявил, что на тот момент предоставил властям Украины выбор — самим решить, останавливать конфликт или продолжать боевые действия.

«Все, что я пытался сделать, — это продемонстрировать видимую поддержку и сказать, что… если вы хотите урегулирования, то это ваше дело. Если вы собираетесь продолжать сражаться, то вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Джонсон.

Он добавил, что люди могут судить, поступил президент Украины Владимир Зеленский правильно или нет, продолжив воевать, по тому, что происходит сейчас в зоне боевых действий. Джонсон отметил, что сейчас у Украины есть шанс стать «свободной, суверенной и безопасной» страной, что якобы было бы невозможно при заключении мирного соглашения в 2022-м.

В ноябре 2023 года лидер фракции партии Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что вооруженный конфликт между РФ и Украиной мог бы завершиться весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет и отказалась вступать в НАТО. Однако Киев не пошел на условия Москвы, потому что в этом случае нужно было бы вносить изменения в Конституцию. Также, по словам депутата, не было доверия к российским властям.

Ранее стало известно, как Джонсон сорвал мир между Украиной и Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами