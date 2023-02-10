«Каждый пункт представляет собой вагон»: Зеленский заявил, что не планировал выполнять «Минск-2»

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что предупредил российского коллегу Владимира Путина о невозможности выполнения Минские соглашения. Об этом знали и другие стороны «нормандского формата» — лидеры Франции и Германии. Зеленский уточнил, что Киев не видел перспектив в соблюдении договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью журналу Spiegel, что сам остановил реализацию Минских соглашений и соблюдать их не собирался:

«Я не увидел в [Минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их [западных стран] точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины».

Поэтому Зеленский, по его же словам, сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и на тот момент канцлеру Германии Ангеле Меркель: «Так мы их [Минские соглашения] реализовывать не можем».

То же самое Зеленский якобы сказал и российскому президенту Владимиру Путину: «Они удивились и ответили: «Если бы мы знали заранее, что вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы еще до саммита».

Речь идет о встрече в «нормандском формате» в 2019 году, когда Путин, Зеленский, Макрон и Меркель пытались договориться об урегулировании конфликта на Украине.

Зеленский в интервью журналу добавил, что Киев использовал документ только для того, чтобы обменяться военнопленными. «Я сказал главе администрации президента: Андрей [Ермак], давайте активизируем это, это про людей. А когда добьемся обмена по формуле «все на всех», посмотрим, что делать дальше», – вспоминает политик.

По словам Зеленского, украинские власти всегда считали, что у «Минска» нет перспектив. Президент Украины сказал, что к его приходу к власти в 2019 году Минские соглашения уже «катились в пропасть».

«Каждый пункт представляет собой вагон, и когда начинаешь его разбирать, понимаешь: все устроено так, что одна сторона не может что-то выполнить, а другая сторона замораживает конфликт», – пояснил он.

Минские соглашения – это комплекс мер по мирному разрешению конфликта на юго-востоке Украины. Он был подписан в Минске 12 февраля 2015 года и называется «Минск-2». На нем стоят подписи президента Германии, России, Франции, Украины и руководителей ДНР и ЛНР. Эти меры были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Документ состоит из 13 пунктов, в которых закрепляется прекращение огня, отвод тяжелых вооружения с линии соприкосновения и проведение ряда политических процессов. Согласно подписанному договору, Украина, например, обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести местные выборы. После этого к Киеву переходил контроль над границей регионов.

В декабре прошлого года экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все страны-участницы этих договоренностей понимали, что конфликт лишь приостановлен. «[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня», — подчеркнула политик.

Того же мнения, что и бывший немецкий канцлер, придерживается и бывший президент Франции Франсуа Олланд, чья подпись стоит на Минских соглашениях. «Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян», – сказал он в интервью The Kyiv Independent.

По словам Олланда, было важно «знать, как Запад воспользуется этой передышкой». С тех пор, обратил внимание политик, Украина «укрепила свою военную позицию» по сравнению с 2014 годом. «Заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность», – считает он.

31 января экс-президент Украины Петр Порошенко, который был руководителем страны с 2014 по 2019 год, подтвердил мнение зарубежных коллег. «Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», – сказал он в документальном фильме «Путин против Запада» телеканала «Би-би-си».

При этом в том же фильме советник Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген отметил, что Порошенко перед заключением Минских соглашений жаловался канцлеру, что в Дебальцево «украинским войскам нанесли поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев». «Поэтому он нуждался в соглашении», – сказал Хойсген.

В ответ на высказывание Меркель о том, что «Минск» лишь позволил Украине выиграть время для оснащения армии, Путин заявил, что после таких слов возникает вопрос доверия.

«И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно, вопрос», – подчеркнул он.

При этом российский президент обратил внимание, что по вопросу боевых действий на Украине » в конечном итоге договариваться придется».

«Я уже много раз говорил, что мы к этим договоренностям готовы, мы открыты, но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело», – добавил он.

В конце января прошлого года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что Минские соглашения для их стран были ширмой, чтобы подготовиться к силовому сценарию в Донбассе.

По его словам, это «лишний раз подчеркивает», что Путин «сделал все правильно, приняв решение начать специальную военную операцию».