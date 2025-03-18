Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог указал на желание Трампа «избавиться» от Украины

Политолог Лукьянов: Украина является обузой Трампа, он хочет избавиться от нее
close
Win McNamee/Reuters

Стремление президента США Дональда Трампа как можно быстрее урегулировать конфликт на Украине обусловлено благоприятными условиями в начале его президентства и желанием избавиться от «обузы» в лице Киева. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов.

«Недавняя победа Трампа еще пока бесспорна, его оппоненты деморализованы. Еще нет никаких крупных препятствий его действиям, но они будут в будущем. Поэтому в наиболее благоприятный момент он пытается по всем важным для него направлениям, а это, прежде всего, внутренние вопросы, резко рвануть вперед. Сюда же относится тема Украины, которая для него менее важна, чем внутриамериканские дела, но все равно важна», — сказал Лукьянов.

По его словам, Украина является для Трампа «обузой», от которой он хочет избавиться. Кроме того, урегулирование конфликта Москвы и Киева должно стать символом, что американский лидер способен добиваться существенного результата, указал эксперт.

В то же время он заметил, что президент США может столкнуться с «реалиями, о которых он вряд ли знал раньше». В России понимают, что конфликт вряд ли разрешится быстро, но в то же время отдают себе отчет в существовании «неплохого шанса» добиться того, чего раньше было невозможно достичь путем дипломатии.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами