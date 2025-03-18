Политолог указал на желание Трампа «избавиться» от Украины

Стремление президента США Дональда Трампа как можно быстрее урегулировать конфликт на Украине обусловлено благоприятными условиями в начале его президентства и желанием избавиться от «обузы» в лице Киева. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов.

«Недавняя победа Трампа еще пока бесспорна, его оппоненты деморализованы. Еще нет никаких крупных препятствий его действиям, но они будут в будущем. Поэтому в наиболее благоприятный момент он пытается по всем важным для него направлениям, а это, прежде всего, внутренние вопросы, резко рвануть вперед. Сюда же относится тема Украины, которая для него менее важна, чем внутриамериканские дела, но все равно важна», — сказал Лукьянов.

По его словам, Украина является для Трампа «обузой», от которой он хочет избавиться. Кроме того, урегулирование конфликта Москвы и Киева должно стать символом, что американский лидер способен добиваться существенного результата, указал эксперт.

В то же время он заметил, что президент США может столкнуться с «реалиями, о которых он вряд ли знал раньше». В России понимают, что конфликт вряд ли разрешится быстро, но в то же время отдают себе отчет в существовании «неплохого шанса» добиться того, чего раньше было невозможно достичь путем дипломатии.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа.