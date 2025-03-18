Песков прокомментировал встречу Путина с представителями бизнеса

Встреча президента России с представителями бизнеса на открытии ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла хорошо. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Хорошо», — оценил встречу пресс-секретарь президента России.

В публикации отмечается, что в этом году разговор Путина с представителями бизнеса был оперативным из-за запланированных телефонных разговоров с главами западных государств.

До этого Путин заявил, что инвестировать необходимо туда, где выгодно Российской Федерации.

Путин обратил внимание на то, что в мире много регионов, где высокая прибыль и где инвестиции надежно защищены.

В декабре 2024 года Путин заявил, что размер инвестиций, поступающих в основной капитал российского бизнеса, увеличивается третий год подряд даже на фоне сложностей в сфере экономики. По его словам, в 2022 году прирост составил 6,7%. На следующий год данный показатель достиг отметки в 9,8%, а за девять месяцев с начала 2024 года это значение составило 8,6%.

Ранее Путин заявил о желании Запада штамповать санкции против РФ.