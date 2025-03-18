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В «Росатоме» оценили идею о совместном с Украиной управлении ЗАЭС

Лихачев: «Росатом» не видит смысла в совместном с Украиной управлении ЗАЭС
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kremlin.ru

Совместная эксплуатация Запорожской АЭС «Росатомом» и украинским «Энергоатомом» не имеет смысла. Об этом ТАСС заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Я в этом не вижу никакого смысла», — поделился своей точкой зрения Лихачев.

До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что одной из тем телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным станет вопрос эксплуатации энергетической инфраструктуры. Речь идет о Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем России, и перспективах ее совместной эксплуатации РФ и Украиной.

В свою очередь глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб оказалась «немного удивлена» обсуждением США и РФ темы контроля над ЗАЭС. Политик заявила, что Украина намерена вернуть контроль над Запорожской АЭС и вопрос совместной эксплуатации с Россией атомной электростанции не рассматривается.

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп заговорил о Запорожской АЭС.

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