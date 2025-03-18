В Совфеде отреагировали на возобновление США военной помощи Украине

Россия готова отстаивать свои интересы, если США захотят продолжения конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если они захотят продолжения войны, то наши вооруженные силы готовы отстаивать интересы своей Родины», — сказал он.

Так Джабаров прокомментировал информацию о возобновлении поставок вооружения Киеву со стороны Вашингтона.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

На фоне этих событий в начале марта стало известно, что Трамп поручил приостановить всю военную помощь Киеву после публичной перепалки с Зеленским.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. После этого пошли сообщения о возобновлении американской военной помощи Украине. 17 марта информацию подтвердил Пентагон.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переговорщике для контактов с США.