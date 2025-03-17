В Пентагоне сообщили, что Украина получает военною помощь США в прежнем объеме

Военная помощь и обмен разведывательной информацией с Украиной возобновлены в прежних объемах. Об этом заявил командующий ВВС Центрального командования Вооруженных сил США Алексус Гринкевич в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Поставки военной помощи США [Украине] возобновлены <…> Все осуществляется как было прежде», — отметил он.

Гринкевич уточнил, что Вашингтон получает отчеты об обмене разведывательными данными с Киевом на ежедневной основе.

17 марта бывший советник главы Донецкой народной республики, сопредседатель Клуба народного единства, политический философ Александр Казаков объяснил, почему президент США Дональд Трамп, говоря о мире, возобновил военную помощь Украине. По словам эксперта, глава Белого дома решает свои конкретные задачи, и раз украинский лидер Владимир Зеленский согласился выполнить его требования, то поставки возобновились.

До этого стало известно, что США возобновили военную помощь Украине при условии готовности Киева к прекращению огня.

Ранее в Словакии отказались финансировать военную помощь Украине.