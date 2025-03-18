Европейский союз (ЕС) регулярно вступает в полемику с США, будучи уверенным, что мораль на его стороне. Однако Вашингтон больно ставит Европу на место. На это в беседе с газетой «Взгляд» обратил внимание немецкий политолог Александр Рар, комментируя требование депутата Европарламента от Франции Рафаэля Глюксманна вернуть статую Свободы Парижу.

«Европейцы считают, что мораль на их стороне, и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», — сказал эксперт.

Он добавил, что США продолжат «опускать ЕС на землю», если тот будет пытаться учить американскую власть построению демократии.

Накануне Глюксманн во время выступления на съезде партии Place publique («Общественное место») раскритиковал решения главы Белого дома Дональда Трампа и потребовал, чтобы США вернули статую Свободы.

В ответ на заявление парламентария пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что «только из-за США французы сегодня не говорят по-немецки».

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года к столетию американской независимости. Монумент изображает героиню сонета «Новый Колосс» поэтессы Эммы Лазарус: она подпирает ногой разбитые оковы, сжимая в правой руке факел, а в левой — скрижаль с высеченной на ней датой принятия Декларации независимости США. В 1984 году статуя была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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