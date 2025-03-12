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Россияне назвали самые переоцененные мировые достопримечательности

Мона Лиза и Эйфелева башня возглавили топ переоцененных достопримечательностей
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Доминик Бутен/РИА Новости

Более половины (55%) опрошенных россиян считают, что некоторые мировые достопримечательности действительно переоценены. Лишь 29% респондентов уверены, что все ключевые достопримечательности заслуживают своей популярности и проверены временем. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Первое место среди самых переоцененных достопримечательностей заняла Мона Лиза в Лувре (23%). Многие туристы ожидали увидеть громадное произведение искусства, но разочаровались из-за маленького размера картины и толпы туристов вокруг. На втором месте оказалась Эйфелева башня (21%). Хотя она и является символом Парижа, часть путешественников считают ее слишком простым сооружением. Замыкает тройку Статуя Свободы (18%) — один из главных символов США. По мнению туристов, достопримечательность не оправдывает ожиданий из-за труднодоступности и других более интересных достопримечательностей страны.

Согласно опросу, наименее переоцененными среди известных мест оказались Колизей (3%) и Пирамида Хеопса (5%). Большинство туристов не сомневаются в их исторической и культурной ценности и считают их обязательными для посещения.

«Чтобы не разочароваться в путешествии, важно заранее изучать отзывы на культурные места и составлять альтернативные маршруты. Иногда менее известные места оказываются не менее впечатляющими, чем главные туристические точки. Например, вместо очередей в Лувре можно посетить музей Орсе, а вместо смотровой площадки Эйфелевой башни — террасу на Триумфальной арке. Путешествовать стоит не ради галочки в списке достопримечательностей, а ради впечатлений, которые останутся надолго», — рассказывает Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.

Ранее выяснилось, где россияне будут отдыхать в весенние каникулы.

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