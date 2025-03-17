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Евродепутат потребовал, чтобы США вернули Франции статую Свободы

Евродепутат Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы во Францию
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Shutterstock

Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн во время выступления на съезде партии Place publique («Общественное место») раскритиковал ряд решений американского президента Дональда Трампа и потребовал, чтобы США вернули статую Свободы. Его слова приводит Die Welt.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил Глюксманн.

В своей речи он также обвинил Вашингтон в сближении с Москвой.

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года к столетию американской независимости. Она была доставлена в нью-йоркскую гавань 17 июня 1885 года на борту французского фрегата «Изере». Для перевозки статую разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков, а собрали на ее новом основании за четыре месяца. Монумент изображает героиню сонета «Новый Колосс» поэтессы Эммы Лазарус: она подпирает ногой разбитые оковы, сжимая в правой руке факел, а в левой — скрижаль с высеченной на ней датой принятия Декларации независимости США: JULY IV M DCCL XXVI (4 июля 1776). В 1984 году статуя Свободы была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию.

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