Евродепутат потребовал, чтобы США вернули Франции статую Свободы

Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн во время выступления на съезде партии Place publique («Общественное место») раскритиковал ряд решений американского президента Дональда Трампа и потребовал, чтобы США вернули статую Свободы. Его слова приводит Die Welt.

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил Глюксманн.

В своей речи он также обвинил Вашингтон в сближении с Москвой.

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года к столетию американской независимости. Она была доставлена в нью-йоркскую гавань 17 июня 1885 года на борту французского фрегата «Изере». Для перевозки статую разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков, а собрали на ее новом основании за четыре месяца. Монумент изображает героиню сонета «Новый Колосс» поэтессы Эммы Лазарус: она подпирает ногой разбитые оковы, сжимая в правой руке факел, а в левой — скрижаль с высеченной на ней датой принятия Декларации независимости США: JULY IV M DCCL XXVI (4 июля 1776). В 1984 году статуя Свободы была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию.