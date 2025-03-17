В Белом доме ответили на требование вернуть Франции статую Свободы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга с журналистами прокомментировала требования французского депутата вернуть статую Свободы и напомнила о заслугах Соединенных Штатов перед Францией. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мой совет неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за США французы сегодня не говорят по-немецки», — сказала она.

Левитт добавила, что Штаты «абсолютно не собираются возвращать монумент».

Накануне депутат Европейского парламента от Франции Рафаэль Глюксманн во время выступления на съезде партии Place publique («Общественное место») раскритиковал решения главы Белого дома Дональда Трампа и потребовал, чтобы США вернули статую Свободы.

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди и подарена США 28 октября 1886 года к столетию американской независимости. Она была доставлена в нью-йоркскую гавань 17 июня 1885 года на борту французского фрегата «Изере». Для перевозки статую разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков, а собрали на ее новом основании за четыре месяца. Монумент изображает героиню сонета «Новый Колосс» поэтессы Эммы Лазарус: она подпирает ногой разбитые оковы, сжимая в правой руке факел, а в левой — скрижаль с высеченной на ней датой принятия Декларации независимости США: JULY IV M DCCL XXVI (4 июля 1776). В 1984 году статуя Свободы была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию.