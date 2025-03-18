Ермак заявил, что Украина не станет нейтральной и не будет сокращать ВСУ

Киев не обсуждает возможность закрепления нейтрального статуса и сокращения численности ВСУ. Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

»Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории русскими», — написал Ермак по итогам встречи с представителями «гражданского общества».

17 марта глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его страна не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.

В то же время он отметил, что власти Украины находятся на этапе детального обсуждения размещения в стране миротворцев из других стран.

Ранее в Европе призвали «стиснуть зубы» и готовиться к войне с Россией.