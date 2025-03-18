Премьер Фиала: ЕС должен отказаться от зеленой политики и готовиться к войне с РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала утверждает, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине даже в случае прекращения огня и захочет развязать новый конфликт через несколько лет. По его словам, Европе нужно отказаться от зеленой политики и готовиться к войне, передает Novinky.

Политик указал, что безопасность континента не является данностью, и Европа должна подготовиться к возможному конфликту даже ценой отказа от зеленой политики.

«Мы знаем, что России нужно от четырех до шести лет, чтобы подготовиться к новой войне, и это то время, которое нам нужно для подготовки <…> Мы должны иметь что-то в руках, чтобы сдерживать Россию», – заявил Фиала.

Он считает, что единственный вариант – «стиснуть зубы и инвестировать в собственную оборону». По мнению премьер-министра, Европа должна пересмотреть свою зеленую политику инвестировать в вооружение.

До этого польский портал Do Rzeczy писал, что пока новая администрация президента США Дональда Трампа пытается урегулировать конфликт на Украине, лидеры Европы делают провоенные заявления, отрицая сложившуюся реальность.

Ранее в США назвали условие прямого вовлечения Европы в конфликт на Украине.