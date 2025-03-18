Власти Сербии предупредили о попытке ЕС помешать соглашению Путина и Трампа

Вулин: ЕС сделает все, чтобы соглашение Путина и Трампа не состоялось

Евросоюз сделает все, чтобы будущее соглашение президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не состоялось. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По словам политика, Брюссель, где сосредоточены либеральные элиты, продвигает идеологию, отрицающую традиционные ценности — Бога, нацию, государство и семью. Это противоречит курсу администрации Трампа, которая стремится утвердить США в роли единственного голоса Запада.

«Либеральные элиты сейчас находятся в Брюсселе. Их идеология, в которой нет места Богу, нации, государству и семье, вызывает сопротивление со стороны Вашингтона. ЕС будет препятствовать любым договоренностям между Путиным и Трампом», — подчеркнул Вулин.

Вице-премьер Сербии также указал, что администрация Трампа намерена перестроить международную систему, где США станут главным представителем западных интересов, что противоречит амбициям ЕС.

До этого Вулин заявил, что в перспективе российский президент сможет достичь соглашения с Трампом.

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

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