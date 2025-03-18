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В Сербии заявили, что в перспективе Путин сможет достичь соглашения с США

Вулин: Путин и Трамп в перспективе достигнут соглашения
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что в перспективе российский президент Владимир Путин сможет достичь соглашения со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это в будущем обеспечит многополярный мир. В будущую договоренность будут включены не только Россия и США, но и, например, Китай.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») – человек, который в политическом смысле определит век, в котором живет. Я абсолютно уверен, что он сможет достигнуть соглашения с США и обеспечить, чтобы мир изменился, чтобы он стал, наконец, многополярным миром», — поделился сербский вице-премьер.

До этого глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин являются очень хорошими друзьями, которые намерены укреплять связи Вашингтона и Москвы.

По ее словам, связи между Россией и США имеют «очень давние корни». Она добавила, что Трамп стремится расширять отношения, сосредоточенные «вокруг мира, процветания, свободы и безопасности».

Ранее в Британии назвали условие, при котором мир скажет, что Путин победил.

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