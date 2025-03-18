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Путин назвал антироссийские санкции катализатором положительных изменений в экономике РФ

Путин: санкции стали положительным катализатором для российской экономики
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Антироссийские санкции стали положительным катализатором для экономики РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

По словам главы государства, санкции послужили катализатором позитивных структурных изменений в российской экономике, в том числе в финансовой, технологической сферах.

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей. Вашингтон рассчитывает вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций.

Ранее Путин высказался о санкциях против России.

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