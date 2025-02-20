В Минпромторге назвали нецелесообразным стимуляцию возвращения иностранных брендов

Вопрос возвращения иностранных брендов на рынок России следует рассматривать в индивидуальном порядке, приоритетом являются интересы отечественных производителей и защита внутреннего рынка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Если любая иностранная компания примет решение о возвращении на российский рынок, то этот вопрос нужно рассматривать индивидуально», — говорится в сообщении.

В Минпромторге добавили, что стимулировать возвращение иностранных брендов в Россию не является целесообразным решением. В ведомстве подчеркнули, что отечественные компании существенно нарастили производство после ухода иностранных компаний, более того, они заняли освободившиеся ниши на рынке.

Кроме того, для того, чтобы обеспечить потребителей продукцией, которая производится в России еще в недостаточном объеме, функционирует механизм параллельного импорта, напомнили в Минпромторге.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что японский бренд одежды UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию. Официальных заявлений от представителей компании не поступало.

В свою очередь политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров говорил, что McDonald's может вернуться на российский рынок к концу 2025 года.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.