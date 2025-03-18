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«Чего там большого?»: Путина удивило название объединения G7

Путин выразил недоумение, почему G7 называют «большой» семеркой
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей выразил недоумение по поводу того, что объединение стран G7 называют «Большой семеркой». Трансляцию мероприятия ведет сайт РСПП.

«Почему она большая? Непонятно. Чего там большого? Куда ни посмотришь — на карте не видно никого», — сказал Путин.

Он отметил, что по итогам 2024 года экономика стран, входящих в G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия), выросла на 1,9%, тогда как показатель БРИКС — 4,9%. В том числе в России два года подряд фиксируется рост ВВП в 4,1%.

G7, или «Группа семи» (Group of Seven), — неформальный международный клуб. В России его стали называть «Большой семеркой» в начале 1990-х годов из-за ошибочной расшифровки сокращения G7 как Great Seven («Большая семерка»). У организации нет устава и секретариата, ее решения не имеют обязательной силы.

Ранее страны G7 предупредили Россию о санкциях в случае отказа от перемирия.

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