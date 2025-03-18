Путин объяснил ценность суверенитета для устойчивого развития государства

Путин: только страны с полноценным суверенитетом способны к развитию

Только страны с полноценным суверенитетом способны к развитию в интересах своих народов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XXXIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Подчеркну, только те страны, которые могут обеспечить настоящий, полноценный суверенитет становятся устойчивыми вообще и к внешнему давлению, в частности, способны к динамичному, поступательному развитию в интересах своих народов», — заявил глава государства.

Путин добавил, что большинство европейских стран утратили свой суверенитет, из-за чего теперь испытывают проблемы как в экономике, так и в сфере безопасности.

В декабре прошлого года Путин заявлял, что суверенитет для России особенно важен, поскольку без него страна лишится своей государственности. Также российский лидер отметил, что рост российской экономики во многом обусловлен укреплением суверенитета.

На коллегии Минобороны России Путин подчеркнул, что одним из наиболее важных инструментов для защиты суверенитета нашей страны являются ядерные силы. Президент отметил, что государство будет поддерживать их развитие в будущем.

Ранее политолог назвал составляющие российского суверенитета.