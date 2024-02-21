Политолог назвал технологическую независимость одной из составляющих суверенитета России

Сегодня наблюдается очередной вал претензий с Запада, цель которых — делигитимация, попытки дискредитировать власть в России, развести общество и власть. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Как Россия защищает свой суверенитет» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. По его мнению, эти попытки бесплодны и не приведут к серьезным общественным потрясениям.

Как рассказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, понятие суверенитета объемно и складывается из нескольких важнейших для жизни страны аспектов.

«Суверенитет — это неделимое понятие, он либо есть, либо его нет. Существует пять основных аспектов суверенитета: государственный, территориальный, экономический, культурный, информационный. Многие сегодня заявляют тему суверенитета с точки зрения восстановления справедливости как базовой ценности, как справедливого мироустройства. Специальная военная операция не просто должна защитить наш суверенитет, она должна обеспечить надолго необходимый уровень безопасности», — сказал он.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев подчеркнул, что суть суверенитета не заключается в обособлении от всего мира, а совсем наоборот.

«Суверенитет состоит не в признании того, что мы в мире одни, или мы от всех защищаемся. Но вопрос в том, кто определяет свои ценности, свою стратегию — мы сами или кто-то это делает за нас? Мы открыты к диалогу со всем миром, но в этом диалоге мы хотим сами определять свои цели и интересы, хотим вести этот диалог на равных», — считает эксперт.

По мнению политолога, первый зампреда комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, одной из главных составляющих суверенитета является технологическая независимость. Он подчеркнул, что сегодня Россия делает акцент на развитии образования и науки.

Кроме того, участники дискуссии отметили, что суверенитетом для России является технологический и научный прогресс при сохранении традиционных ценностей. Они считают, что, чем больше страна будет укреплять суверенитет, тем больше у нее будет сторонников в мире, в том числе, на Западе.