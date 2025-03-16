В МИД РФ опровергли сообщения о снятии санций с госсекретаря США Рубио

Захарова: санкции с Рубио не сняты, публикации об этом — фейки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции с госсекретаря США Марко Рубио не сняты, а сообщения об этом являются фейками. Ее слова передает ТАСС.

«На данный момент санкции [с Рубио] не сняты. Это фейк», — подчеркнула Захарова.

До этого госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.

15 марта Рубио в ходе пресс-конференции отверг уместность вопроса о доверии президенту России Владимиру Путину.

10 марта президент США Дональд Трамп не согласился со словами журналиста газеты The Washington Post, который заявил, что удары Вооруженных сил РФ по Украине демонстрируют неуважение Путина по отношению к главе Белого дома.

Ранее Трамп высказался о том, что его спецпосланник восемь часов ждал Путина.