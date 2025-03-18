В Раде заявили об «иммунитете» от ответственности Зеленского и руководства ВСУ

Народный депутат Украины Федор Вениславский от партии «Слуга народа» заявил, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский и руководство ВСУ обладают иммунитетом от ответственности за принятые на поле боя решения. Его слова приводит «Украинская правда».

Так он прокомментировал дискуссию вокруг отступления ВСУ из Курской области и критику политического и военного руководства за то, что приказ об отходе не был отдан вовремя.

«Во-первых, мы в начале войны приняли закон, который предусматривает так называемый боевой иммунитет. Это когда военные командиры, начальники не несут юридической ответственности за решения, принятые на поле боя», — сказал Вениславский.

Он отметил, что боевые действия неизбежно предполагают «потери среди людей и техники». Нардеп также напомнил, что ключевые решения «принимают военные», а президент их оценивает. Вениславский усомнился, что Зеленский настаивал, чтобы ВСУ в Курской области действовали «именно так».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее в Европе призвали «стиснуть зубы» и готовиться к войне с Россией.