Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Норникеля» не увидел повода для раскрытых объятий западному бизнесу

Потанин: нет оснований встречать потепление с Западом с раскрытыми объятиями
close
«Интеррос»

Бизнесмен, президент металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что экономика России пострадала от непоследовательного поведения Запада, поэтому нет никаких оснований встречать первые сигналы потепления отношений «с раскрытыми объятиями». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы работаем в прежнем режиме, хотя, конечно, будем готовы установить эти связи с нашими старыми партнерами», — сказал Потанин журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Потанин также отметил, что санкции входят в повестку главы государства как один из инструментов разрешения различных кризисных ситуаций. В связи с этим РФ продолжит действовать в этом направлении, не внося резких изменений в свою стратегию.

До этого глава РСПП Александр Шохин заявил, что России важно предусмотреть условия для возвращения иностранных компаний на рынок, поскольку представители бизнеса не планируют уступать занятые ниши.

13 марта президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент ведутся закрытые переговоры с некоторыми зарубежными компаниями, в рамках которых обсуждаются условия их возвращения на российский рынок. Путин подчеркнул, что эти переговоры проходят «спокойно, достойно, с уважением друг к другу». Однако указывать, какие именно организации хотят вернуться в РФ, российский лидер не стал.

Ранее в Минпромторге заявили, что возвращение иностранных компаний нужно рассматривать индивидуально.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами