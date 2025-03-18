Глава «Норникеля» не увидел повода для раскрытых объятий западному бизнесу

Потанин: нет оснований встречать потепление с Западом с раскрытыми объятиями

Бизнесмен, президент металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что экономика России пострадала от непоследовательного поведения Запада, поэтому нет никаких оснований встречать первые сигналы потепления отношений «с раскрытыми объятиями». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы работаем в прежнем режиме, хотя, конечно, будем готовы установить эти связи с нашими старыми партнерами», — сказал Потанин журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Потанин также отметил, что санкции входят в повестку главы государства как один из инструментов разрешения различных кризисных ситуаций. В связи с этим РФ продолжит действовать в этом направлении, не внося резких изменений в свою стратегию.

До этого глава РСПП Александр Шохин заявил, что России важно предусмотреть условия для возвращения иностранных компаний на рынок, поскольку представители бизнеса не планируют уступать занятые ниши.

13 марта президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент ведутся закрытые переговоры с некоторыми зарубежными компаниями, в рамках которых обсуждаются условия их возвращения на российский рынок. Путин подчеркнул, что эти переговоры проходят «спокойно, достойно, с уважением друг к другу». Однако указывать, какие именно организации хотят вернуться в РФ, российский лидер не стал.

Ранее в Минпромторге заявили, что возвращение иностранных компаний нужно рассматривать индивидуально.