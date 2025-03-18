Порошенко: Украине нужно забыть о наступлении и сосредоточиться на обороне

Властям Украины нужно забыть о «наступательных операциях» и сосредоточиться на обороне. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Bild.

«Нам следует забыть словосочетание «наступательная операция», — отметил он и призвал сосредоточиться на укреплении обороны и усилении ПВО.

Кроме того, экс-президент допустил, что шанс на установление режима прекращения огня появится через два или три месяца.

Также Порошенко прокомментировал политику украинского лидера Владимира Зеленского.

«Он [Зеленский] — неудачный лидер команды, которая ведет страну к диктатуре», — добавил Порошенко.

16 марта испанская газета Pais писала, что военнослужащие Вооруженных сил Украины считают, что уже проиграли в конфликте с Россией. Издание подчеркнуло, что опросило десятки бойцов ВСУ под Краматорском.

До этого пленный боец ВСУ рассказал о жестоком приказе командования ВСУ ликвидировать своих же солдат, которые решили отступать. ВСУ выставляют заградительные отряды, чтобы бойцы не могли сбежать.

Единственный выход, по словам военного, сдаться в российский плен. Однако в процессе эвакуации машины также обстреливают с украинской стороны, чтобы устранить своих же солдат и не дать им попасть в плен.

Ранее в ВСУ усомнились в возможности перемирия с Россией.