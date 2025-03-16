Пленный боец ВСУ рассказал о жестоком приказе командования под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выставляют заградительные отряды, чтобы бойцы не могли сбежать из курского приграничья. Об этом сообщил военнопленный из 12-го батальона Нацгвардии Украины Назар Воличенко в ходе допроса, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Воличенко рассказал, что ему известно как минимум о двух иностранных наемниках ВСУ, которые стояли позади его соединения и отстреливали отступающих бойцов.

«Двое их было, но я их не видел. Иностранцы. Британец какой-то и еще кто-то. Слышал по радейке разговор, что назад нам смысла идти нету, потому что они будут отстреливать нас», — поделился деталями военнопленный.

По его словам, в какой-то момент отряд потерял командира с позывным «Чечен» и его зама с позывным «Хохол». В результате бойцы остались без управления. Из-за страха отступать они решились дождаться российских военных и сдаться им в плен.

«Мы сдались, потому что смысла [биться дальше] нету. Ребята [с соседних позиций] уже не отвечают, назад идти не вариант, там наемники отстреливают», — рассказал Воличенко.

Он отметил, что в плену к ним отнеслись хорошо. Однако в процессе эвакуации по машине со стороны украинцев стрелял миномет, чтобы устранить своих же бойцов и не дать им попасть в плен.

Воличенко призвал других бойцов ВСУ сдаваться, заявив, что толку держать оборону нет.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев рассказал, как украинское командование обманом отправляет солдат на убой в Курскую область. По его словам, перед отправкой в Курскую область командир приказал собирать вещи, якобы чтобы отправиться «на совещание». Однако уже тогда солдат задался вопросом, зачем на совещании ему нужен бронежилет и кому нужен на таком мероприятии рядовой состав.

Еремеев попал в плен, когда с группой сослуживцев оказался зажат бойцами ВС РФ на территории пожарной части. На допросе он сообщил, что командование угрожало им расправой в случае сдачи российским военным. В плену его удивило человеческое отношение российских военных, которые поделились пищей и обработали раны.

Ранее пленный боец ВСУ попросил дать ему гражданство России.