Стармер дал советы Трампу по Украине накануне его разговора с Путиным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом накануне его разговора с президентом Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили конфликт на Украине и желание Вашингтона его прекратить. Об этом пишет Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

Отмечается, что стороны созвонились поздно вечером в понедельник.

Как следует из текста, Стармер заявил Трампу, что Украина должна занять «максимально сильную позицию», чтобы обеспечить «справедливый и прочный мир». Он также проинформировал президента США о прошедших встречах так называемой «коалиции желающих» по вопросу поддержки Киева.

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты, и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава нацразведки США рассказала об отношениях Путина и Трампа.