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Глава нацразведки США рассказала об отношениях Путина и Трампа

Глава разведки США Габбард: Путин и Трамп являются очень хорошими друзьями
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин являются очень хорошими друзьями, которые намерены укреплять связи Вашингтона и Москвы. Об этом сообщает Sky News.

По словам Габбард, связи между Россией и США имеют «очень давние корни». Она добавила, что Трамп стремится расширять отношения, сосредоточенные «вокруг мира, процветания, свободы и безопасности».

«У нас есть два лидера двух больших стран, которые очень хорошие друзья и очень сосредоточены на том, как мы можем укрепить общие цели и общие интересы», — сказала глава разведки США.

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты, и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии назвали условие, при котором мир скажет, что Путин победил.

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