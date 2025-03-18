Глава РФПИ рассказал о сложностях для возвращения компаний из США в РФ

Дмитриев: компании из США хотят вернуться в Россию, но многие ниши уже заняты

Американские компании стремятся вернуться на российский рынок, однако многие ниши уже заняты. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, слова которого передает РИА Новости.

По оценкам РФПИ, уход американских компаний с рынка России привел к их потерям в размере $300 млрд.

«Многие из них хотят вернуться, но это уже сложно, так как ниши заняты нашими компаниями. Мы видим перспективу в создании совместных предприятий с российскими игроками», — отметил Дмитриев.

18 марта первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что принципы взаимодействия с иностранными компаниями должны измениться, контроль и технологии должны оставаться за российскими бенефициарами.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что России важно предусмотреть условия для возвращения иностранных компаний на рынок, поскольку представители бизнеса не планируют уступать занятые ниши.

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