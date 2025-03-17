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В Британии назвали условие, при котором мир скажет, что Путин победил

Аналитик Кларк: мир увидит победу Путина, если РФ добьется партнерства с США
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Михаил Метцель/РИА Новости

Если Россия добьется хотя бы частичной отмены санкций и стратегического партнерства с США, то остальной мир, глядя на это, скажет, что президент Владимир Путин победил. Об этом в интервью Sky News заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

По мнению эксперта, остальной мир увидит в Москве победителя, если ей удастся выйти из конфликта, получив территории и снизив напряженность в отношениях с США.

«Если он [Владимир Путин] добьется частичной отмены санкций со стороны США и стратегического партнерства с Вашингтоном, чего, по-видимому, хочет администрация Трампа, то остальной мир, который ждал, что произойдет на Украине с самого начала этой войны, сядет и скажет, что Путин победил», — сказал Кларк.

В таком случае союзникам Киева придется «приспособиться к реальности, что Запад больше не заслуживает доверия как политическая сила», указал аналитик.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов уже начали обсуждать со сторонами конфликта на Украине вопрос разделения активов.

Ранее Каллас оказалась недовольна выдвинутыми Россией нюансами по перемирию на Украине.

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