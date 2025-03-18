В США заявили, что Трамп хочет капитуляции Украины

Целью политики президента США Дональда Трампа по Украине является капитуляция Киева. Об этом заявил отставной американский генерал Бен Ходжес, передает The Guardian.

«Это капитуляция. Это давление со стороны США на Украину, чтобы она сдалась России», — подчеркнул он.

Администрация президента США, считает генерал, ожидает, что Украина «откажется от чего-либо, особенно от территорий». По мнению Ходжеса, такое положение дел не пойдет на пользу Вашингтону.

Путин и Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переговорщике для контактов с США.