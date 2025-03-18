Экс-президент Словении: у Украины нет шансов вернуть себе утраченные территории

Экс-президент Словении заявил, что задача поиска пути мира на Украине достижима

Украина не имеет шансов вернуть себе территории, находящиеся под контролем России, однако мир возможен на основе нейтрального статуса Киева и гарантий безопасности. Такое мнение выразил бывший президент Словении (2007–2012) Данило Тюрк в интервью газете Delo, передает ТАСС.

Предложения, озвученные сторонами в 2022 году в Стамбуле, были очень интересными. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины был готов к подписанию, при этом он мог бы стать основой нынешнего соглашения, считает Тюрк.

«Есть путь к постоянному нейтралитету Украины, есть и другие варианты, которые можно обсудить. Это означает, что задача поиска пути, который обеспечит дальнейший путь к прочному миру, достижима», — сказал экс-президент, подчеркнув, что в ближайшие дни станут известны итоги переговоров президентов России и США.

Бывший словенский президент также высказал мнение, что Украина в данный момент «практически полностью зависит» от США и не имеет «никаких шансов вернуть себе территории, которые сейчас находятся под контролем России».

Поэтому самое время начать серьезные переговоры, заключил он.

18 марта венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассчитывает на возвращение мира в Европу уже через две недели.

Ранее в Киеве заявили, что Трамп «терпеть не может» Украину.