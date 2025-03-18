В Киеве заявили, что Трамп «терпеть не может» Украину

The Economist: в Киеве считают, что Трамп терпеть не может Украину

Президент США Дональд Трамп «терпеть не может» Украину. Об этом британскому журналу The Economist заявил неназванный украинский высокопоставленный чиновник.

«Ясно одно: Трамп нас терпеть не может», — подчеркнул источник издания.

Отмечается, что, по мнению правительственных кругов в Киеве, за несколько недель Украина в превратилась «из союзника в клиента, причем с преимущественно воображаемыми долгами».

Как добавили источники The Economist, поскольку Украина вступает в самый неопределенный период с начала СВО, «армия понимает, что у нее нет другого выбора, кроме как окопаться».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что жизнеспособное урегулирование конфликта на Украине возможно только при учете и решении его первопричин.

Ранее Трамп заявил о согласовании элементов украинского урегулирования.