Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве заявили, что Трамп «терпеть не может» Украину

The Economist: в Киеве считают, что Трамп терпеть не может Украину
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп «терпеть не может» Украину. Об этом британскому журналу The Economist заявил неназванный украинский высокопоставленный чиновник.

«Ясно одно: Трамп нас терпеть не может», — подчеркнул источник издания.

Отмечается, что, по мнению правительственных кругов в Киеве, за несколько недель Украина в превратилась «из союзника в клиента, причем с преимущественно воображаемыми долгами».

Как добавили источники The Economist, поскольку Украина вступает в самый неопределенный период с начала СВО, «армия понимает, что у нее нет другого выбора, кроме как окопаться».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что жизнеспособное урегулирование конфликта на Украине возможно только при учете и решении его первопричин.

Ранее Трамп заявил о согласовании элементов украинского урегулирования.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами