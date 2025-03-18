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В Кремле прокомментировали возобновление Израилем ударов по сектору Газа

Песков: возобновление Израилем атак на сектор Газа вызывает обеспокоенность у РФ
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Reuters TV

Россия обеспокоена в связи с возобновлением Израилем боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, очередное обострение ситуации выходит в спираль нагнетания напряженности. Это то, что вызывает нашу обеспокоенность, особенно жертвы среди гражданских... мы ждем, что ситуация войдет в мирное русло», — сказал он журналистам.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что причиной стал отказ от продления перемирия, которое было заключено в январе.

В феврале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщал, что в секторе Газа продолжают удерживать в заложниках 73 человека.

Ранее россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле.

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