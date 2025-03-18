Израиль возобновляет военные операции в секторе Газа

Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в социальной сети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа после того, как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия», — написал он.

16 февраля Нетаньяху заявил, что поддержка Соединенных Штатов поможет еврейскому государству достигнуть целей в секторе Газа. Глава кабмина Израиля отметил, что под этими целями подразумевает освобождение заложников и разгром палестинского движения ХАМАС.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Ранее в США заявили о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем.