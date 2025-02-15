В Израиле раскрыли число удерживаемых заложников в секторе Газа

Офис Нетаньяху: в секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника

В секторе Газа продолжают удерживать в заложниках 73 человека. Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«В секторе Газа все еще удерживаются 73 заложника», — заявил советник.

Гендельман добавил, что в рамках первого этапа соглашения до сих пор были освобождены 19 заложников. Также ожидается возвращение в Израиль еще 14 заложников.

Среди прочего советник офиса Нетаньяху подчеркнул, что израильская сторона несет моральное и этическое обязательство сделать все, что в ее силах, чтобы вернуть домой всех заложников.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

15 февраля стало известно, что ХАМАС освободил россиянина Александра Труфанова, которого удерживали в заложниках с октября 2023 года. Мужчина уже передан Красному Кресту. В палестинской группировке подчеркнули, что решение о досрочном освобождении Труфанова принято в знак глубокого уважения к президенту России Владимиру Путину.

Обмен пленными проходил в рамках соглашения о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома заявлял, что в случае срыва договоренностей в Газе «разразится ад». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в ЕС начали разрабатывать собственный план по сектору Газа в противовес Трампу.