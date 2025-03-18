Песков ответил на вопрос о дате послания президента Федеральному собранию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что дата послания президента Федеральному собранию пока не определена.

На вопрос журналиста, зависит ли дата оглашения послания президента от окончания освобождения Курской области или переговоров с США, Песков ответил, что послание Федеральному собранию — это другая тема повестки.

«Пока дата послания (президента Федеральному собранию. — «Газета.Ru») не определена. Как только будет определена, мы вас проинформируем», — поделился Песков.

Предыдущее послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

Ранее в Кремле объяснили, будет ли связано послание Путина парламенту с переговорами с США.