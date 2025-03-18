Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии сообщили о страхе Европы из-за разговора Путина и Трампа

Bild: в Европе царят тревожные настроения из-за разговора Путина и Трампа
close
AP, Александр Казаков/РИА Новости

Власти европейских стран «дрожат» в ожидании телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, последствия которого могут иметь разрушительный эффект для безопасности на субконтиненте. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в столицах Европы царят тревожные настроения, но также и эйфория», — говорится в публикации издания.

По данным Bild, в Киеве опасаются, что Трамп согласится на передачу России территорий, подконтрольных российским войскам. В свою очередь в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских военных из Европы и нападения Вооруженных сил РФ в ближайшие годы.

Париж и Лондон готовятся к худшему сценарию, пишет газета. Поэтому их планы по отправке миротворцев «все больше обретают форму».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина с Трампом запланирован на вторник, 18 марта.

17 марта Дональд Трамп заявил, что собирается лично поговорить с российским коллегой 18 марта. Глава Белого дома считает, что сейчас дела с РФ «идут хорошо» и выразил надежду, что в скором времени между Москвой и Киевом будет достигнуто мирное соглашение, иначе конфликт может перерасти в третью мировую войну.

Ранее Трамп перед звонком Путину заявил, что многие элементы соглашения по Украине согласованы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами