В Германии сообщили о страхе Европы из-за разговора Путина и Трампа

Власти европейских стран «дрожат» в ожидании телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, последствия которого могут иметь разрушительный эффект для безопасности на субконтиненте. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Во вторник вечером президенты Трамп и Путин обсудят будущее Украины и по возможности также будущее Европы с потенциально разрушительными последствиями для безопасности нашего субконтинента. Поэтому в столицах Европы царят тревожные настроения, но также и эйфория», — говорится в публикации издания.

По данным Bild, в Киеве опасаются, что Трамп согласится на передачу России территорий, подконтрольных российским войскам. В свою очередь в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше боятся вывода американских военных из Европы и нападения Вооруженных сил РФ в ближайшие годы.

Париж и Лондон готовятся к худшему сценарию, пишет газета. Поэтому их планы по отправке миротворцев «все больше обретают форму».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина с Трампом запланирован на вторник, 18 марта.

17 марта Дональд Трамп заявил, что собирается лично поговорить с российским коллегой 18 марта. Глава Белого дома считает, что сейчас дела с РФ «идут хорошо» и выразил надежду, что в скором времени между Москвой и Киевом будет достигнуто мирное соглашение, иначе конфликт может перерасти в третью мировую войну.

Ранее Трамп перед звонком Путину заявил, что многие элементы соглашения по Украине согласованы.