На Украине удивились обсуждению США и Россией контроля над ЗАЭС

Украинская сторона намерена вернуть контроль над Запорожской АЭС. Об этом заявила глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб в интервью газете The New York Times.

Политик была «немного удивлена, что вопрос о заводе возник» в высказываниях президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа после переговоров последнего с президентом РФ Владимиром Путиным.

»Украина хочет вернуть ее (Запорожскую АЭС. — прим. ред.)», — заявила Гриб.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ситуация вокруг ЗАЭС станет одной из тем беседы Трампа с Путиным.

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать его повестку, однако американский лидер ранее заявил, что собирается обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. Глава МИД Германии Анналена Бербок при этом призвала Трампа не идти на неоговоренные уступки в ущерб Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему Трамп заговорил о Запорожской АЭС.