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В Британии резко раскритиковали планы Стармера сделать очередной антироссийский шаг

Times: желание Стармера послать британских военных на Украину аморально
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Leon Neal/Reuters

Желание премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить британский военный контингент на Украину в рамках миротворческой миссии аморально. Об этом пишет британская газета The Times.

«В последнее время у британских премьер-министров вошло в привычку расхаживать по международной арене, ввязываясь в маленькие войны, не имея для них средств», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, для Британии посылать войска на Украину при недостаточных военных возможностях аморально.

До этого та же газета писала, что Великобритания без устойчивой поддержки со стороны США вряд ли сможет отправить значительный контингент миротворцев на Украину.

Отправка войск НАТО на Украину не будет способствовать урегулированию конфликта, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на ранее прозвучавшие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский политолог назвал возможные сроки появления войск НАТО на Украине.

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