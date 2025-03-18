Би-би-си: ВСУ сравнили отступление из Курской области с фильмом ужасов

Боевики украинской армии, которые отступают из Курской области, сравнивают свой отход со сценами из фильмов ужасов. Об этом сообщает британский телеканал Би-би-си со ссылкой на отчеты украинских военных.

«Украинские солдаты, воюющие в российской Курской области, описывают происходящее, «похожее на фильм ужасов» во время отступления с линии фронта», — говорится в сообщении издания.

Боевики ВСУ, в частности, рассказали, что отступали под шквальным огнем российских войск и постоянными атакой БПЛА российской армии, пишет Би-би-си.

18 марта российские военные начали вывозить трофейную и брошенную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее на Западе оценили использование армией России газопровода для военной операции.