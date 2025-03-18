Россияне оценили предложение США о перемирии на Украине

Большинство россиян (59%) уверены, что Киев может нарушить потенциальное перемирие на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«К гипотетическому заключению 30-дневного перемирия между Россией и Украиной скептически отнеслись 42% респондентов. Еще 17% скорее не одобряют временное перемирие, опасаясь возможных нарушений договоренностей со стороны Украины», — говорится в результатах опроса.

При этом 17% «скорее поддерживают» идею о перемирии, однако эта доля респондентов подчеркивает важность гарантий безопасности для России. 16% россиян высказали сомнения в том, что временные меры прекращения огня приведут к долгосрочному миру на Украине, еще 7% поддержали перемирие. Один процент опрошенных затруднился с ответом.

Основным риском потенциального перемирия на Украине большинство россиян (74%) назвали возможность перегруппировки ВСУ. Также в связи с рисками для России респонденты назвали вероятность потери преимущества ВС РФ на поле боя.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом не стал отвечать на вопрос о будущем Зеленского.