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В Госдепе однозначно высказались о списке стран с запретом на въезд в США

Госдеп опроверг данные о списке стран с ограничениями на въезд в США
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Jose Luis Magana/AP

В Госдепе нет списка стран, граждан которых не пускают в США. Об этом заявила на брифинге представитель ведомства Тэмми Брюс.

«Нет никакого списка. То, что обсуждают в последние несколько дней, это не список, который тут существует, и в рамках которого принимаются действия», — сказала она.

Ей задали вопрос о допуске в страну граждан Афганистана, у которых уже есть визы, но чья страна попала в перечень 11 государств, въезд из которых в США будет запрещен. В ответе Брюс упомянула «обзор по приказанию президента на тему укрепления безопасности и разрешений на въезд в страну».

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что власти США намерены ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию. Источник издания утверждал, что несколько недель назад Госдеп подготовил список стран, который будет разделен на несколько категорий. Гражданам стран, попавших в первую категорию, будет запрещено пересекать американскую границу. В этот список вошли Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Куба, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Согласно материалу, с проблемами при получении виз могут столкнуться туристы и мигранты, в то время как предприниматели, приезжающие в США по делам бизнеса, смогут попасть в страну без каких-либо сложностей. Вскоре СМИ узнали, что в этот перечень еще могут внести изменения. Кроме того, его должен одобрить государственный секретарь США Марко Рубио.

Ранее в Госдуме оценили идею ограничить въезд в РФ из США.

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