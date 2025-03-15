«Пусть видят, насколько мы открыты»: в Госдуме выступили против ограничения въезда в РФ из США

Введение ограничений на выдачу виз российским туристам в США не повлияет на «политические сдвиги» между странами, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, вводить ответный запрет для американцев не нужно — туристы должны видеть, насколько открыта Россия.

«Я не вижу необходимости вводить что-то в ответ. Мы сильно ограничены в поездках сюда американских туристов. Я не думаю, что их большое количество. Люди, которые приезжают сюда из Соединенных Штатов, пусть видят, насколько наша страна открыта, а наши люди дружелюбны. Насколько Москва и другие города красивые, чистые, насколько в них комфортно жить. Пусть сравнивают со многими своими городами и по-другому воспринимают нашу страну. Я думаю, это окажет больший эффект, чем дополнительные ограничения», — сказал он.

При этом Чепа считает, что необходимо понять, с чем может быть связано желание США ограничить въезд туристам из РФ. Депутат не знает, как такое решение отразится на россиянах.

«Трамп проводит новую миграционную политику, и из страны выдворяется довольно-таки большое количество разных мигрантов из разных стран. С чем связано и на что направлено это ужесточение въездной политики, пока не очень понятно — с антитеррористическими или с политическими действиями. Мне казалось, не очень много наших туристов ездили в Соединенные Штаты Америки в связи с непростыми поездками. Поэтому не могу сказать, как это осложнит [путешествия]», — пояснил он.

До этого газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента Дональда Трампа подготовила проект, в котором рассматривается возможность ужесточить правила въезда в страну для граждан из 43 государств, в том числе из России и Белоруссии. Они разделены на три категории: красную, оранжевую и желтую. Гражданам стран из красной группы будет категорически запрещено въезжать в США.

Для стран из «оранжевой» категории, куда внесли Россию и Белоруссию, будут введены ограничения — въезд может быть разрешен «состоятельным деловым путешественникам», но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам. Помимо России в этом списке указаны Эритрея, Гаити, Мьянма, Пакистан и другие.

Что касается стран из «желтой» группы, им планируется дать 60 дней на устранение факторов, вызывающих «беспокойство» США, в противном случае каждое из государств может попасть либо в категорию полного запрета, либо резкого ограничения выдачи виз.

Ранее погранслужба США задержала россиян, направлявшихся на лодке в Пуэрто-Рико.