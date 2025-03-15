США допустили изменения списка стран с ограничением на въезд

США назвали список ограничений на въезд неокончательным, его могут изменить

Список государств, гражданам которых Соединенные Штаты могут ужесточить въезд в страну, является неокончательным, в него могут внести изменения. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

Кроме того, отметил он, этот список еще должен одобрить государственный секретарь США Марко Рубио.

«В список могут внести изменения, он еще должен быть одобрен администрацией, включая госсекретаря», — сказал чиновник.

Накануне газета The New York Times (NYT) сообщила, что власти США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию.

Если верить источникам издания, с проблемами при получении виз могут столкнуться туристы и мигранты, в то время как предприниматели, приезжающие в Соединенные Штаты по делам бизнеса, смогут въехать в страну без сложностей.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил в соцсети X, что Госдепартамент будет аннулировать въездные визы и грин-карты сторонников палестинского движения ХАМАС с целью их последующей депортации.

Ранее погранслужба США задержала россиян, направлявшихся на лодке в Пуэрто-Рико.