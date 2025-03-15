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Власти США могут ограничить въезд для граждан 10 стран, включая Россию

NYT: власти США захотели существенно ограничить въезд гражданам РФ и Белоруссии
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Michael Dwyer/AP

Власти США намерены ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что с отказом в получении виз могут столкнуться туристы и мигранты, а предприниматели, посещающие страну по вопросам бизнеса, смогут въезжать в США без проблем.

По словам источника издания, список стран составили в Госдепе США несколько недель назад. Все страны распределят по категориям. Граждан стран, попавших в первую категорию, будет запрещено пересекать американскую границу. К таким странам относятся Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Йемен, КНДР, Куба, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил в соцсети X, что Госдепартамент будет аннулировать въездные визы и грин-карты сторонников палестинского движения ХАМАС с целью их последующей депортации.

Ранее погранслужба США задержала россиян, направлявшихся на лодке в Пуэрто-Рико.

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