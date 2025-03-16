Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу в Красном море

Хуситы заявили об атаке по авианосцу США Harry Truman с помощью 18 ракет и БПЛА

Представитель хуситов заявил о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman с помощью 18 ракет и беспилотников. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, США ударили 47 раз по территории семи йеменских провинций.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов в Йемене.

23 января Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам якобы оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке.

25 января хуситы пригрозили США заблокировать проход судов в Баб-эль-Мандебский пролив в случае признания их террористической организацией.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что операция против йеменских хуситов «Ансар Аллах» призвана лишить их способности мешать судоходству на Ближнем Востоке.