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Канада выступила против присоединения России к «Большой семерке»

Глава МИД Жоли заявила, что Канада категорически против вступления России в G7
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Global Look Press

Канада является категорическим противником присоединения России к «Большой семерке» (G7), заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД уточнила, что, когда речь зашла о предложении включить РФ в состав «Большой семерки», она сказала: «Ни за что!» Жоли подчеркнула, что обсуждала этот вопрос со своими коллегами из Европы.

18 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Большая семерка» (G7) утратила свой авторитет и не может играть конструктивную роль на мировой арене. По ее словам, «Группа семи» «запятнала свою репутацию неприглядными действиями и решениями» и является устаревшим форматом.

«Большая семерка» представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония. Россия входила в клуб до марта 2014 года.

Ранее глава МИД Франции оценил возможность возвращения России в G7.

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