Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что так называемая «российская угроза» имеет эфемерный характер для Европы.

«Российская угроза носит эфемерный характер абсолютно», — сказал представитель Кремля.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза (ЕС) могут направить миротворцев на Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания.

До этого издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект Белой книги по обороне ЕС писало, что Евросоюз намерен запустить масштабный проект по наращиванию оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины.

Россия в проекте называется экзистенциальной угрозой. Необходимость сдерживания Москвы сохранится даже после заключения справедливого и прочного мирного соглашения с Украиной. Первоочередной задачей ЕС является обеспечение возможности Украины продолжать отражать атаки России, говорится в проекте.

Ранее в США спрогнозировали, как быстро ЕС сможет перевооружиться.